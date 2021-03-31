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Kovid- 19 hastası, Gökçeada'dan Çanakkale'ye helikopterle sevk edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, yakalandığı Kovid- 19 nedeniyle solunum güçlüğü çeken bir hastanın kent merkezine sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi.
Kovid- 19 hastası, Gökçeada'dan Çanakkale'ye helikopterle sevk edildi

Gökçeada'da yaşayan ve yakalandığı Kovid- 19 nedeniyle solunum güçlüğü yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale merkezine getirildi. Özel kıyafetli sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınan hasta, hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle, Covid-19 hastası olan ve solunum güçlüğü yaşayan 62 yaşındaki bir vatandaşımızın, Gökçeada’dan Çanakkale’ye sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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