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Kovid-19 ile mücadele için yüzde yüz yerli numune alma kabini üretildi

Kovid-19'un tanı ve teşhis aşamalarında, sağlık görevlilerinin şüpheli vakalarla temasını önlemek ve koruyucu bir alan oluşturmak amacıyla yüzde yüz yerli numune alma kabini üretildi.
Kovid-19 ile mücadele için yüzde yüz yerli numune alma kabini üretildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tanı ve teşhis aşamalarında, sağlık görevlilerinin şüpheli vakalarla temasını önlemek ve koruyucu bir alan oluşturmak amacıyla yüzde yüz yerli numune alma kabini tasarlandı.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen "Numune Alma Kabini" Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Üretilen kabin, Kovid-19 ile mücadelede hastalara tanı konulabilmesi için burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle numune alan sağlık çalışanlarının kişiyle temasını önlüyor. Kabin sayesinde, numune alınan kişide eğer hastalık varsa sağlık çalışanına bulaşma riski de engelleniyor.

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İki bölümden oluşan numune alma kabininde bir bölmede numune alınacak kişi yer alırken, diğer bölümde ise sağlık çalışanı bulunuyor. Numune verilecek kısmın negatif basınçlı ve hepa filtreli olarak tasarlandığı kabin ayrıca çadırla çevrelenerek dış ortamla izolasyonu sağlıyor.

Numune alınan ve verilen kısımda yer alan pleksi cam arasındaki bağlantı yaklaşık 70 cm uzunluğundaki eldivenler ile sağlanırken şüphelide hızlı tanı kiti uygulanmak istenirse kan alınmasını kolaylaştırmak için parmak koyma yerleri de bulunuyor. Numune alma kabini sayesinde sağlık personelinin hastayla olan teması sıfıra indirilirken, özel çadırı ile hastane içine girmeden numune alınmasına imkan sağlıyor ve diğer vatandaşlara Kovid-19 bulaştırılmasının önüne geçiliyor.

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Hamidullah Türkkan, yaptığı açıklamada, hastanede kullanılmaya başlanan numune alma kabininin üretiminde emeği geçen Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne ve desteklerinden dolayı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

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