Kovid-19 kapsamında sağlanan destek tutarı 661 milyar lira oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar, gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 11,7'sine ulaştı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reformları Programı kapsamında ilk defa yayımlanan bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Kamu Maliyesi Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye, salgınla mücadelenin başından itibaren bu alanda ekonomik önlemleri de devreye soktu.

Buna göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar GSYH'nin yüzde 11,7'si oldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince yapılan harcama tutarı 136,7 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, GSYH'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcama tutarının yıl sonunda 104,4 milyar liraya çıkması, İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince harcama tutarının yıl sonunda 180,5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemesi 70,2 milyar lira, kullandırılan kredilerin tutarı 315,1 milyar lira, ertelenen kredi tutarı ise 139 milyar lira oldu. Kurumsal kredi paketlerinden kullandırma sayısı 1 milyon 246 bin 881, bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırma sayısı ise 8 milyon 257 bin olarak belirlendi.

Kullandırılan ve ertelenen kredilerin tutarı ise mayıs ayına kadar 524,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, GSYH'nin yüzde 9,3'ü oldu. Söz konusu tutarın yıl sonuna kadar 535,3 milyar liraya ulaşması bekleniyor.