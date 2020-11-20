Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamadan muaf kurum ve kuruluşlar hizmetlerini sürdürecek

Valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 20.00'den itibaren uygulanacak kısıtlamalardan,sağlık kurumları, iletişim ve tedarik ile taşımacılık ve lojistik firmaları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, otel ve konaklama yerleri muaf olacak.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında bugün saat 20.00'den itibaren uygulanacak kısıtlamalardan muaf kurum ve kuruluşlar hizmetlerine devam edecek.

Buna göre, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri kısıtlamalardan muaf olacak ve hizmet vermeyi sürdürecek.

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler de kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık ile lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme/firmalar da hizmet vermeye devam edecek.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri de kısıtlama sürecinde hizmetlerini sürdürecek.