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Kovid-19 kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde ağırlığını hissettiriyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın aylık raporunda, yılın ilk çeyreğinde de kısıtlamaların uzatılması ve sıkılaştırılmasının Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı.
Kovid-19 kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde ağırlığını hissettiriyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının ve uzatılmasın yılın birinci çeyreğinde Alman ekonomisini baskılamaya devam edeceğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Almanya'da ekonomik toparlanmanın salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların tekrar uygulanmasıyla büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtilerek, “Bu yılın ilk çeyreğinde de kısıtlamaların uzatılması ve sıkılaştırılması Alman ekonomisini olumsuz etkileyecek.” ifadesine yer verildi.

Raporda, bu olumsuz etkinin kışın artan Kovid-19 vaka sayılarının tekrar ne kadar hızlı kontrol altına alınabileceğine bağlı olduğuna işaret edilerek, "Kesin olan bir şey var, korona salgını gerçekten kontrol altına alınmadan, ekonomide sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşmez.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın raporunda, Alman sanayisinde görünümün Kovid-19 salgını ve yarı iletken sektöründe tedarik darboğazı nedeniyle “ihtiyatlı” kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Almanya'da 11 Şubat’ta Kovid-19’da mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanlığı 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kovid-19’un mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat'tan itibaren sınırları kapatacağını duyurmuştu.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de Almanya'nın Çekya sınırındaki kısıtlamaların otomotiv tedarik zincirini etkileyerek, sektörde bir üretim kesintisi dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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