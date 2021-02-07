Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar

Türkiye'de salgının görülmeye başlanmasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen ilk merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvarı'ndaki çalışmalar Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görülmeye başlanmasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen ilk merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvarı'nda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvarı'nda, hastalığın önüne geçmek ve bulaş riskini en aza düşürmek için gece gündüz demeden verilen mücadele, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Hastalardan alınan numuneler, merkez laboratuvarına getirilip farklı odalarda işlemlerden geçiriliyor. Ardından ilgili cihaza konulan numunelerin sonuçları, 50 dakika sonra grafikler şeklinde çıkıyor. Uzman doktorlar grafikler üzerinde çalışarak, kişinin test sonucunun negatif ya da pozitif olduğunu belirliyor.

Sonuçlanan işlemler sisteme yüklenerek hastaya ulaştırılıyor. Pozitif çıkan örnekler ileride tekrar üzerinde çalışmak için saklama dolaplarında muhafaza ediliyor.

Mutasyon taramasına başlayacaklar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, AA muhabirine, salgının seyrinin arttığı dönemlerde günlük test sayısının 450 civarına çıktığını söyledi.

Şu anda bu sayının 200 bandında seyrettiğini anlatan Mutlu, Türkiye'de mutasyonları saptamak ve izole etmek adına önemli bir çaba olduğunu vurguladı.

Mutlu, ülke genelinde akredite olan tüm laboratuvarlara mutasyonları taramak için kitler gönderileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir iki gün içinde bizim de elimize ulaşacak, mutasyon taramasına başlayacağız. İlk etapta, özellikle yabancı uyruklu kişilerden ya da yurt dışından dönen ve pozitif çıkan örnekleri taramayı planlıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı mutasyonlar ortaya çıktı. Kitlerle çalışma yaparak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlar olup olmadığını belirleyebileceğiz. Mutasyonun normal virüse göre farklı bir belirtisi yok, sadece laboratuvar ortamında analiz edilebilecek. Laboratuvarda her test sonucu pozitif çıktığında hasta kadar üzülüyoruz."

Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi için fedakarca görev yapıldığını aktaran Mutlu, tedbirlere uyulması konusunda herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini kaydetti.

Tedbir uyarısı

Merkez laboratuvarındaki sağlık teknisyenlerinden Erdem Metin de pozitif çıkan örneklerin hepsini ayırdıklarını, üzerinde mutasyon testleri yapacaklarını bildirdi.

Erdem, salgının ilk gününden bu yana yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Biz sağlık çalışanları yeterince yorulduk. Bunun için insanlarımız elinden geldiği kadar maskesini taksın, mesafesini korusun, kurallara özen göstersin." dedi.

Sağlık çalışanı Zübeyde Ok ise test sonuçlarının bir an önce çıkması için canla başla çalıştıklarını, negatif sonucu görünce mutlu olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanı Yasin Gün de çok kötü günlerden geçtiklerini, yorulduklarını, bunun için tedbirlere uymak gerektiğini kaydetti.