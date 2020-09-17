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Kovid-19 nedeniyle 130 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu oldu

Türkiye'de Kovid-19'a yakalanan ilk hastalardan olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, yaklaşık 5,5 ay kaldığı Acıbadem International Hastanesi'nde hemofiltrasyon, hemodiyaliz, immun plazma ve fizik tedavisi gördü.
Kovid-19 nedeniyle 130 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu oldu

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 130 gün yoğun bakımda tedavi gören 73 yaşındaki Oğuz Peker, hastaneden taburcu oldu.

Acıbadem Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, iş yaşamında aktif çalışan, sağlıklı beslenen, spor yapan Peker'in mart ayında Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeni yeni görüldüğü ilk günlerde yaptırdığı check-up'ta hafif bir KOAH başlangıcına rağmen sonuçları iyi çıktı.

Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta yeni koronavirüsle ilgili kamuoyuna resmi açıklama yapıldığının ertesi günü sağlık durumu bozulmaya başlayan Peker, bir anda bastıran yoğun halsizlik ve sürekli uyuma isteği dışında ne yüksek ateş ne solunum sıkıntısı yaşadı.

Eve gelen hemşireyle sağlık takiplerini yapılan Peker, genel durumu kötüye gitmeye başlayınca evde geçen 11 günlük sürenin sonunda hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem International Hastanesi'ne 23 Mart'ta getirilen Oğuz Peker'e akciğerde buzlu cam görüntüsünden Kovid-19 teşhisi konuldu.

Türkiye'de Kovid-19'a yakalanan ilk hastalardan Peker, hastaneye yatırıldıktan iki gün sonra da kesintisiz 125 gün süren yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kovid-19 tüm organlarda aşırı tahribata yol açtı
Kovid-19 enfeksiyonu tüm organlarında aşırı tahribata yol açan Peker, akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliği yaşadı. Boğazından delik açılarak tedavisi devam eden Peker, yoğun bakımda hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi gördü.

Yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda 28 Temmuz'da servis odasına çıkarılan Peker'e, kas zayıflamasına bağlı olarak el kol hareketleri ve yürümesi çok kısıtlandığı için fizik tedavi de uygulandı.

Peker, 10 gün sonra kas yırtığına bağlı iç kanama sonucu durumu ağırlaşınca 7 Ağustos'ta yeniden yoğun bakıma alındı. Buradaki 4 günlük tedavinin ardından servis odasına alınan Peker, yaklaşık 1 ay burada kaldı.

Zamanla diyaliz ihtiyacı da kalmayan Oğuz Peker'in nöroloji, nefroloji, enfeksiyon ve yoğun bakım hekimlerinin multidisipliner takibinde tedavisi devam etti.

Doktorların survivor dediği Peker, yaklaşık 5,5 ay sonra, kontrollerine evde devam edilmek üzere, Kovid-19'u yenerek 11 Eylül'de taburcu oldu.

"Trafik kazası mı geçirdim"
Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Oğuz Peker, gözlerini herkesin maskeli olduğu bambaşka bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Peker, kendine ilk geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin Kovid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını belirterek, "Aylardır gecesini gündüzüne katarak beni yaşama döndürmede emeği geçen başta yoğun bakım ekibi olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, hastane personeline ve bu süreçte dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime sonsuz minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Peker'in kızı Kızı Özge Peker, babası yoğun bakımdayken annesinde de halsizlik olduğunu, kendisinin de boğaz ve eklem ağrıları yaşadığını belirterek, "Hastaneye gitmeyip kendimizi ayrı evlerde karantinaya aldık. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay babamı hiç göremedik. Her gün telefonda doktorlardan bilgi alıyorduk. Son derece inişli-çıkışlı bir süreçti." dedi.

İmmun plazma tedavisi yapıldı
Acıbadem International Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Lütfi Telci de, Peker'in son derece zorlu geçen yoğun bakım sürecini başarıyla tamamladıklarını, ekip olarak sağlığına kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Peker'in Türkiye'de ilk immun plazma tedavisi yapılan hastalardan biri olduğunu belirten Telci, şöyle konuştu:

"İki kez immun plazma verdik. Tedavinin yararlı veya zararlı olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapmadık. Zira ilk kez uygulanıyordu. Oğuz Bey Kovid enfeksiyonun yol açtığı septik şok, ağır akciğer hasarına bağlı akut solunum yetersizliği ve devamında çoğul organ yetersizliklerinin en ciddi formlarını yaşadı, tedavi sürecinin her günü, her anı sorunluydu ve buna bağlı olarak da tedavi süreci zorluklar altında aşıldı."

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