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Kovid-19 nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bir yıl önce hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Kovid-19 nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı

Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" olarak bilinen dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için İstanbul'daki bazı hastanelerde anma etkinliği düzenlendi.

Okmeydanı'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki anmaya katılan sağlık çalışanları, saygı duruşunda bulundu.

Başhekim Yardımcısı Ömer Aydın, Cemil Taşçıoğlu ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin unutulmadığını söyledi.

Beylikdüzü'ndeki Medicana Hastanesi'nde de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Hastane girişinde toplanan sağlık çalışanlarının 1 dakikalık saygı duruşuna, bazı hastaların da katıldığı gözlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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