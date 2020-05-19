Kovid-19 önlemleri Bağdat sokaklarını bisikletlerle doldurdu

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler, halkı ulaşım için bisiklet kullanımına yöneltti.

Şiddet yorgunu Bağdat’ta, bisiklet kullanımı için uygun yollar bulunmuyor. Buna rağmen, özellikle memurların bir kısmı, "koronavirüs günlerinde" iş yerine gitmek için bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Bazı vatandaşlar da iftar sonrası evine yakın park ve bahçelerde maske ile eldiven takarak, spor amaçlı bisiklet sürüyor.

Bağdat’ta, gündüz saatlerinde binek araçlara getirilen kısıtlamalar, bisiklet satışında artışa neden olurken, bu durum fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Dar gelirliler için 2'nci bisikletler

Başkent Bağdat’taki bisiklet çarşısında yıllardır esnaflık yapan Ebu Velid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kısmi sokağa çıkma yasağı gelince bisikletlere olan rağbet arttı. Bayram için de insanlar alışveriş yapmak istiyor. Bu, bisikletlere olan ilgiyi özellikle arttırdı." dedi.

Yollar kapalı olduğu için gençlerin yanı sıra bazı yaşlı vatandaşların da bisiklet tercihinde bulunduğunu ifade eden Ebu Velid, "Geçen günlerde bir vatandaş gelip her oğlu için birer bisiklet olmak üzere toplam 4 adet bisikleti birden satın aldı." şeklinde konuştu.

Ebu Velid, dar gelirli ailelerin bütçesine uygun 2'nci el bisikletlerin de bulunduğunu söyleyerek, bunları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Japonya'dan alındığını, Basra’daki limanlardan da teslim aldıklarını aktardı.

"Sağlığımıza da iyi geldiği için bisiklet kullanıyoruz"

Bisiklet almaya gelen Tahsin es-Saadi de, "Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı varken en iyi spor yöntemi bisiklet kullanmak." diyerek, şunları kaydetti:

"Arabalarla sokağa çıkmaya kısıt getirildiği ve sağlığımıza da iyi geldiği için bisiklet kullanıyoruz. Ev için alışverişimizi de artık bisiklet kullanarak yapıyoruz."

Irak’ta, Kovid-19’a karşı alınan önlemler çerçevesinde 17:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanırken, gündüz saatlerinde de araç kullanımına kısıtlama getirilmişti. Yasağın olmadığı saatlerde bir gün plakaları tekil numaralarla biten araçlar, ertesi gün ise plakasının sonu çoğul numaralardan oluşan araçlar trafiğe çıkabiliyor.