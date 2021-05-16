Kovid-19 salgını döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen dijital uygulamaların kullanımının Kovid-19 salgını döneminde yaygınlaşmasıyla, e-Fatura sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 366,7 milyona, faturaların tutarı da 9,9 trilyon liraya ulaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) son dönemde hayata geçirilen dijital uygulamaların kullanımı, sosyal temasın azaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hızla yaygınlaşırken, 2020 yılında düzenlenen elektronik fatura (e-Fatura) tutarı bir önceki yıla göre yüzde 106 arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, GİB tarafından, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından mükelleflere ait iş süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanılıyor.

Mükelleflerin, vergi yükümlülüklerini daha kolay ve en az maliyetle yerine getirebilmeleri adına otomasyon altyapısı kullanılarak sunulan hizmetlerin mobil platformlara aktarılması, GİB tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortamda zaman ve yere bağlı kalmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda, mükelleflerin vergi beyannamelerinin tamamına yakını elektronik ortamda alınırken 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu şekilde yaklaşık 106 milyon beyanname iletildi.

E-Fatura uygulamasından faydalanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 332 bin 400'e, düzenlenen e-Fatura sayısı da yüzde 52 artışla 366 milyon 655 bin 334'e çıktı.

Söz konusu e-faturaların tutarı ise Kovid-19 dönemini kapsayan geçen yıl ikiye katlanarak (yüzde 106 artışla) 9,9 trilyon liraya ulaştı.

Öte yandan 19 bin 297 mükellef e-Fatura uygulamasını entegrasyon yöntemiyle kullandı ve uygulamanın başından bu güne 93 firma teknik kılavuzlarda belirtilen testleri başarılı şekilde tamamlayıp "özel entegratör" izni aldı.

Geçen yıl sonu itibarıyla 300 bin mükellef, özel entegratörler üzerinden e-Fatura uygulamasına dahil oldu, bu dönemde 13 bin 100 mükellef de GİB Portal üzerinden e-Fatura düzenledi.

870 milyon lira tasarruf

Ayrıca, vergi uygulamaları bakımından son derece önemli olan tebligat işleminin saniyeler içinde ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde yapılmasını sağlayan e-Tebligat Sistemi'yle, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri destekler şekilde, hem mükelleflerin vergi dairelerini ziyaret etme ihtiyaçları azaltıldı hem de bilgi güvenliği ve mükelleflere ait kişisel verilerin korunması ile tebliğ edilecek belgenin güvenilirliği sağlamlaştırıldı.

Sistemin açılışından geçen yılın sonuna kadar 1,8 milyon zorunlu gelir vergisi mükellefine 28 milyon, 840 bin zorunlu kurumlar vergisi mükellefine 16 milyon, 2,1 milyon gönüllü gerçek kişi mükellefe 14,5 milyon, 233 bin gönüllü tüzel kişi mükellefe 3,5 milyon olmak üzere toplam 62 milyon 536 bin 984 e-tebligat gönderildi.

E-tebligat sisteminde kullanıcı sayısı toplam 5,1 milyonu geçerken, 2020 yılında 153,3 milyon lira, sistemin kullanıma açıldığı günden geçen yılın sonuna kadar da toplam 870 milyon 539 bin 978 lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan, başladığı günden 2020 yılı sonu itibarıyla e-Defter uygulaması kullanmak amacıyla başvuru yapan ve izin verilen mükellef sayısı da 203 bin 410 oldu.

e-Arşiv kullanıcı sayısı 321 bini geçti

Çok sayıda fatura düzenleyen ve bunların ikinci nüshalarını fiziki ortamda saklamaları kendilerine ağır yük oluşturan mükelleflerin, elektronik ortamda fatura oluşturmalarına, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen e-Arşiv uygulamasında da 2020 yılı itibarıyla kayıtlı özel entegratör sayısı 86'ya çıktı.

Ayrıca geçen yıl itibarıyla e-Arşiv uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı da 321 bin 700'e ulaştı.

e-Bilet ve e-Yoklama işleri kolaylaştırdı

Çok sayıda bilet düzenleyen ve yine bunların ikinci nüshalarını fiziki ortamda saklamaları konusunda zorluk yaşayan mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen e-Bilet uygulamasından 189 mükellef yararlanırken, e-Bilet özel entegratör sayısı da 20 oldu.

e-Yoklama Sistemi'yle de yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil cihazlarla yerine getirilmesine başlandı. Mobil cihaz kullanımıyla mükelleflerin her türlü uyumsuzluklara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalesi sağlandı. Bu kapsamda geçen yıl 1,9 milyon adet e-Yoklama işlemi gerçekleştirildi.