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Kovid-19 salgını "elektrikli ulaşım" tercihini hızlandıracak

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Bayram, "Önümüzdeki dönem tüm sektör oyuncularının iş birliğiyle elektrikli, hibrit, hidrojenli araçlar, şarj istasyonları ve akü-batarya teknolojilerine odaklanılması gerektiğini gösteriyor" dedi.
Kovid-19 salgını "elektrikli ulaşım" tercihini hızlandıracak

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya otomotiv sektöründe yaşanan üretim ve tedarik zincirindeki zorluklara rağmen, Türkiye'de otomobil üretim ve yıllık satış rakamlarında bir önceki yıla nazaran fark edilir bir artış olduğunu söyledi. 

2020'nin tüm süregelen normallerin yeniden tanımlandığı ve daha hijyenik ortamlara ihtiyaç duyulduğunun fark edildiği bir yıl olduğunu dile getiren Bayram, bireysel araçlara talebin artması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması sonucunda Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısının 81 ilde en az bir tane olacak şekilde yaygınlaştığını ve bu sayının toplamda 3 bini aştığını ifade etti.

Bayram, ulaştırma alanında elektrik kullanımı, yeni teknolojiler, yerlileştirme ve buna bağlı yan sanayi sektörünün gelişmesi, teknoloji ve bilgi transferleri konularında toplumsal fayda sağlamak gibi çalışmalara odaklanan bir dernek olarak bu gelişmeleri sevindirici bulduklarını kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ulaştırma yöntemlerinde tercihlerin değiştiğini dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"2011-2020 döneminde Türkiye'de yüzde yüz elektrikli araç sayısı 2 bin 500'ü aştı. 2020'de Kovid-19 salgını devletler için ciddi bir değişim sürecini tetikledi. Salgın temiz havaya olan özlemi daha da artırdı. Bu durum elektrikli araç kullanımına geçiş sürecini çok daha hızlandıracak. Sağlık ve çevre bilinci de arttı. Özellikle karbon ayak izi terminolojisi, kurumsal düzeydeki bir sözcükten, halkın her kesimine ulaşan bir terim olarak daha dikkate değer bir vurgu oldu. Çevreci araçların kullanımının artırılması ve sıfır emisyonlu şehir içi trafiğine olan öneminin, yerel yönetimler tarafından da benimsenmesine ve emisyon oranı yüksek araçlara getirilen kısıtlamalar ile ön plana çıktı. Tüketiciler artık elektrikli bir araca geçiş yapılmasının, karbon ayak izinin azaltılmasında en önemli adım olarak görüyorlar. Bu kapsamda Türkiye genelindeki otomobil satışlarında hibrit araç satışları toplamda 22 bin 272'yi geçti."

Bayram, Türkiye için 2020'nin bu çerçevede atılan adımlar açısından en önemli yıllardan biri olduğunu ve yerli otomobil projesinde tamamen elektrikli otomobil üretme tercihinin en stratejik karar olduğunu dile getirdi.

Hibrit modellerin satışında artış
Bayram, 2020'de Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarındaki elektrikli ve hibrit araçların üretim çeşitliliğinin sadece otomobilde değil, otobüs ve hafif ticari araç üretiminde de arttığını belirtti.

Temsa, Karsan, Ford, Toyota gibi dev markaların, Türkiye'de ürettikleri elektrikli ve hibrit modellerin yurt dışına ihraç edilmeye başladığını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün gelişimine paralel olarak şarj istasyonları ve şebeke altyapısı da önümüzdeki yenilikçi döneme uygun olarak artmaya ve gelişmeye devam etti. Önümüzdeki dönem tüm sektör oyuncularının iş birliğiyle elektrikli, hibrit, hidrojenli araçlar, şarj istasyonları ve akü-batarya teknolojilerine odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Toplam enerji verimliliği, emisyon ve karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin desteklenmesi açısından, 2021 yılı önemli bir eşik olacaktır. Henüz emekleme aşamasında olan bu sektörler için, girişimci ve yatırımcılarımıza yönelik vergi teşvikleri ve destekleyici mevzuatların ortaya konulması gerekiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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