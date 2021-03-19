  • BIST 1.551
  • Altın 410,973
  • Dolar 7,3413
  • Euro 8,7519
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak

Orta mesafedeki şehirler arasında başlatılacak seferlerde yolcular, HES koduyla trenlere binebilecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak

Orta mesafedeki şehirler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT sefer sayısı artırılıyor
Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.

Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor19 Mart 2021 Cuma 09:32
  • Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi19 Mart 2021 Cuma 09:31
  • Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı19 Mart 2021 Cuma 09:30
  • 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi19 Mart 2021 Cuma 09:29
  • Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil yapılması elverişli güvenlik ortamı gerektirir19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Cezayir Başbakanı Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi'ni kabul etti19 Mart 2021 Cuma 09:24
  • ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı19 Mart 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti