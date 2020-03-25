  • BIST 89.286
  • Altın 334,476
  • Dolar 6,4481
  • Euro 6,9758
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınından dolayı 5 Şubat'tan itibaren iptal edilen uçuşlar sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, tazminat hakkı, geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak.

Yolcular istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya bileti açığa alabilecek
Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ayın ardından hava taşıma işletmesinden alabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz "24 Mart 2020 Salı 21:37
  • Avrupa'da toplam 26 Türk koronavirüs nedeniyle öldü24 Mart 2020 Salı 21:35
  • İtalya'da ölü sayısı artıyor24 Mart 2020 Salı 21:34
  • Kapıköy Kara Hudut Kapısından giriş çıkışlar durduruluyor24 Mart 2020 Salı 21:34
  • İstanbul'da korona testi kuyruğu24 Mart 2020 Salı 21:32
  • Yaşlı adamı korkutan gencin cezası belli oldu24 Mart 2020 Salı 21:31
  • Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı24 Mart 2020 Salı 21:30
  • Eski futbolcu Yusuf Duruk, Hatay'da şehit oldu24 Mart 2020 Salı 20:41
  • Hastaneden ilk açıklama24 Mart 2020 Salı 18:40
  • Eğil Belediyesi eski başkanı HDP'li Mustafa Akkul tutuklandı24 Mart 2020 Salı 17:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti