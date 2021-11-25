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Kovid-19 salgınında tehlikenin yeni adı: Botsvana varyantı

Bilim insanları, koronavirüsün 32 mutasyon taşıyan ve ilk olarak Botsvana'da saptanan "B.1.1.529" varyantının vücudun savunmasından kaçarak hastalığı daha fazla tetikleyebileceğini bildirdi.
Kovid-19 salgınında tehlikenin yeni adı: Botsvana varyantı

Koronavirüs, çeşitli varyantlarıyla dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları, son olarak "çok yüksek sayıda" mutasyona sahip Botsvana varyantı konusunda uyarıda bulundu. 

32 MUTASYONLU BOTSVANA VARYANTI

32 mutasyonlu varyantın, vücudun savunma sisteminden kurtularak daha fazla hastalık oluşumuna yol açabileceği vurgulandı. 

Orijinal adıyla "B.1.1.529" varyantı, şu ana kadar Botsvana'da 3, Güney Afrika'da 6 ve Güney Afrika'dan Hong Kong'a giden 1 kişide tespit edildi.

Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, söz konusu varyantın, yapısı nedeniyle çokça takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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