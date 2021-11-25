Kovid-19 salgınında tehlikenin yeni adı: Botsvana varyantı

Bilim insanları, koronavirüsün 32 mutasyon taşıyan ve ilk olarak Botsvana'da saptanan "B.1.1.529" varyantının vücudun savunmasından kaçarak hastalığı daha fazla tetikleyebileceğini bildirdi.