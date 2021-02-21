  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen turist rehberleri eski günlerini özlüyor

Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çıtak, "Önceki yıllarda olduğu gibi mesleğimizi icra edemediğimiz için geçmişe özlem duyuyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve kaldığımız yerden devam edebiliriz." dedi.
Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen turist rehberleri eski günlerini özlüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilediği turizm sektöründe yerli ve yabancı konuklara hizmet sunan Kapadokya'daki profesyonel turist rehberleri, geçmiş yıllardaki yoğun tempolu günlerin özlemini duyuyor.

Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Çıtak, AA muhabirine, bir yıl öncesine kadar haftanın tüm günleri yeterli dinlenme imkanı bile bulamadan çalışırken, salgın nedeniyle aylarca turist grubu gezdiremedikleri bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

Zor bir süreç yaşandığını ifade eden Çıtak, "Diğer ülkelerden gelen uçaklar iptal edilince yabancı turistlerin ülkemize gelişi mümkün olmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi mesleğimizi icra edemediğimiz için geçmişe özlem duyuyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve kaldığımız yerden devam edebiliriz." dedi.

Dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı konuklarla günlerce süren Anadolu turunda yakın dostluklar kurduklarını, Kovid-19'un baş göstermesinin ardından birçoğu ile iletişime devam ettiklerini anlatan Çıtak, tüm insanlığın bu dönemin geride kalmasını beklediğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turist rehberlerinin bu zorlu dönemde banka kredisi kullanabilmesi için kolaylık sağlanması adına adım atılmasını talep ettiklerini aktaran Çıtak, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın ekonomik sorunları olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden devletimizden ve bakanlığımızdan turizm elçilerine destek vermesini bekliyoruz. En azından bankadan kredi alabilmemizin kolaylaştırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Umut olmasa insan yaşayamaz"
Profesyonel turist rehberlerinden Özay Onur ise 15 yıllık meslek hayatındaki en ilginç dönemi yaşadığını, yeniden koşuşturmacayla geçen günlere kavuşmayı umut ettiğini söyledi.

Salgının ardından uçak seferlerinin durdurulması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla sakin bir sürece giren turizm sektörünün aşı uygulamaları sayesinde kısa sürede hareketleneceğine inandığını dile getiren Onur, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda Anadolu turları yapıyordum. Yüksek derecede performans istiyordu ve günlük 400-500 kilometre yol gidiyordum. Turistlerin sürekli yanlarında olan, bölgeyi anlatan kişiydik ama üç dört ay hiç turumun olmadığı döneme girdik. Sabah erken uyanmayı özlüyorum. Yapacağımız işleri bir gün önceden tasarlayıp onun heyecanı ile yatardık. Kalktığımızda da bugün mesela 'Efes'i anlatacağım, şurada yemek yiyeceğiz' gibi planlamalar yapardım.

Şimdi ise boşluktayız. Tüm turist rehberleri geçmişteki işlerini özlüyordur. Umut olmasa insan yaşayamaz, umut mutluluktan alınan bir borçtur. Bu ortamın kısa sürede düzeleceğine inanıyoruz. Tura çıktığımızda da aynı araçtaki misafirlere anlatım yapmak zorundayız. Konukların arasında Kovid-19 olan varsa etkilenmememiz mümkün değil. Bundan sonraki süreçte turizm anlayışı değişecek görünüyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOKİ eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi21 Şubat 2021 Pazar 12:50
  • Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'21 Şubat 2021 Pazar 11:55
  • ABD'de ırkçılıkla mücadele tarihine damga vuran isim: 'Malcolm X'21 Şubat 2021 Pazar 11:53
  • Dünyada 2 bin 500 dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya21 Şubat 2021 Pazar 11:44
  • Enerji timleri karla kaplı bölgelere 'Kaplan' ile ulaşıyor21 Şubat 2021 Pazar 11:43
  • Doğu'daki 4 ilde 307 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor21 Şubat 2021 Pazar 11:42
  • 'Mor baklava' üretti, siparişlere yetişemiyor21 Şubat 2021 Pazar 11:41
  • Otelde 'korona' partisi 21 Şubat 2021 Pazar 11:41
  • Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor; 600 terörist sayısı 20'lere düştü21 Şubat 2021 Pazar 11:39
  • Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi21 Şubat 2021 Pazar 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti