  • BIST 114.989
  • Altın 391,410
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,7430
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Kovid-19 sonrası çeşitlenecek tedarik zincirinde Türkiye için fırsat kapısı aralanacak

Kovid-19 krizi tedarik zincirinde aksamalara neden olurken, uzmanlar, uluslararası şirketlerin üretimde Çin'e bağımlılıklarını azaltmaya gideceğini ve bunun Türkiye için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.
Kovid-19 sonrası çeşitlenecek tedarik zincirinde Türkiye için fırsat kapısı aralanacak

Uluslararası şirketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi üretimde Çin'e olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmeye başlarken, uzmanlar, şirketlerin salgınla bu bağımlılıklarını azaltmanın çok daha olası olduğunu, bunun Türkiye için de önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.

Küresel sağlık krizinde; ilaç, sağlık, tekstil, tarım ve enerji gibi birçok sektör, Çin'de üretimdeki aksamalar ve uluslararası lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle baskı altında kaldı.

Çeşitli sektörlerde üretim yapan şirketler, salgın öncesi dönemde üretimlerini gözden geçirmeye başlarken, "tedarik zincirini yeniden yapılandırma" düşüncelerine "milliyetçi" bir yaklaşımı da ekledi. Ülkeler, özellikle ilaç sektöründe daha milliyetçi bir yaklaşım izlemeye başladı. 

Tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyenler üretim yerlerini taşıyor 
Uzmanlar, Kovid-19 salgınının sebep olduğu krizin, Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde kendini yeniden konumlandırmada büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, Türk lirasının dolar ve avroya karşı değer kaybetmesi, Avrupa ve ABD'ye göre düşük kalan işçi maliyetleri, başta Avrupa piyasaları olmak üzere çok büyük pazarlara coğrafi yakınlığı, genç nüfusu, kaliteli iş gücü ve Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirebileceğine işaret ediyor.

Daha çeşitli bir tedarik zincirine sahip olmak isteyen şirketlerin, üretimlerini Türkiye, Vietnam, Bangladeş ve Brezilya'ya taşımaya başladığı ifade ediliyor.

Kovid-19 salgını, karmaşık küresel tedarik zincirlerinin güvenlik açıklarını ortaya çıkarırken, Çin'in ana üretim alanlarındaki hakimiyeti ve salgın nedeniyle ülkedeki ekonomik faaliyetin durdurulmasının etkisinin modern tedarik zincirlerindeki sorunu daha da gün yüzüne çıkardığı kaydediliyor. 

Türkiye, Vietnam, Meksika ve Hindistan'ın değişimden faydalanması bekleniyor 
Uluslararası firmaların, gelecekte sadece Çin'e güvenmek yerine tedarik zincirlerini çeşitlendireceğine işaret ediliyor. Türkiye, Vietnam, Meksika ve Hindistan gibi üretim merkezlerinin de bu değişimden faydalanması bekleniyor.

Bazı şirketlerin üretimlerinin ana merkezlerini taşıyacağı ifade edilirken, bu eğilimin ucuz hale gelen otomasyonla artacağına ve dijitalleşmenin tedarik zincirinde yeni modelleri destekleyeceğine dikkati çekiliyor.

Tedarik zincirleri için yeni bir modele geçişin küresel ticaretteki bürokratik işlemleri hızlandıracağı belirtiliyor. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerle tedarik zincirlerindeki alıcı şirketlerin aksama ile karşılaştıklarında hızla alternatif sağlayıcılara geçebileceklerine işaret ediliyor.

Salgının yol açtığı krizin eski süreçlere dayanan bir sistemi sıfırlamak için bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

Ticaret anlaşmalarının yeniden müzakeresi için fırsat
Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel'in kıdemli uzmanı Alicia Garcia Herrero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değer zincirinin yeniden konumlandırılmasında Türkiye'nin önemli bir yarar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin sağlayacağı yararın Avrupa tek pazarını hedefleyen üretim için geçerli olduğunu vurgulayan Herrero, "Tedarik zincirinin yeniden konumlanması, Türkiye'ye AB ile ikili ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi için de bir fırsat sunuyor." dedi.

Herrero, AB'nin elektronik konusunda Çin'e çok bağımlı olduğunu hatırlatarak, otomobiller haricinde, Türkiye'nin elektronik alanında Avrupa'nın tedarik zincirinde yerini genişletebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra tıbbi ekipman üretiminin Avrupalılar tarafından çok stratejik olarak algılanabileceğine işaret eden Herrero, Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirebileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapasite kullanım oranı haziranda arttı24 Haziran 2020 Çarşamba 10:45
  • Borsa güne yatay başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 10:22
  • Brent petrolün varili 42,70 dolar24 Haziran 2020 Çarşamba 09:59
  • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'daki değişiklikler Resmi Gazete'de24 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
  • Borsa günü yükselişle tamamladı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor24 Haziran 2020 Çarşamba 09:34
  • CHP'li Adıgüzel: Fındık fiyatları 30 lirayı aşacaktır23 Haziran 2020 Salı 16:32
  • Bakan Pekcan: Cakarta'nın taşınmasının ötelendiğini görüyoruz ama bunu fırsata çevirmeliyiz23 Haziran 2020 Salı 14:58
  • BDDK Başkanı Akben: 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdik23 Haziran 2020 Salı 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti