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Kovid-19 sürecinde İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela'ya ihracat arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin sert hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye'nin ihracatını değer bazında en çok artırdığı ülkeler İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela oldu.
Kovid-19 sürecinde İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela'ya ihracat arttı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mart-mayıs döneminde 217 ülke ve 17 serbest ticaret bölgesine gerçekleştirdiği toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 azalarak 29 milyar 737 milyon 446 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın mart-mayıs döneminde Türk ürünlerine en fazla talep gösteren ülke 2,8 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 29,3 geriledi. Almanya'yı yüzde 17,5 düşüşle 1,8 milyar dolarlık ürün satılan ABD ve yüzde 34,2 azalışla 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen İngiltere takip etti.

Söz konusu dönemde Irak ve İtalya'ya yaklaşık 1,3 milyar dolar, Fransa'ya 1,1 milyar dolar, Hollanda ve İspanya'ya 1 milyar dolar, İsrail'e 891,3 milyon dolar ve Rusya'ya 721,5 milyon dolar değerinde ürün satıldı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatın 2019'un aynı dönemine kıyasla değer bazında en çok yükseldiği ülkeler ise İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela olarak sıralandı. İsviçre'ya dış satım 42,3 milyon dolar artarak 260,9 milyon dolara yükselirken, Azerbaycan'a ihracat 36,3 milyon dolar artışla 429,4 milyon dolara ve Venezuela'ya 27,6 milyon dolar yükselişle 50,9 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde ihracatta değer bazında kaydedilen artışta bu ülkeleri Türkmenistan, Cibuti, Gana, Filistin, Burkina Faso, Endonezya ve Mali takip etti.

İhracatta artış yaşanan ülkelerin yaklaşık yarısı Afrika'dan
Öte yandan, mart-mayıs döneminde yıllık bazda ihracatta artış kaydedilen 56 ülkenin 26'sını Afrika ülkelerinin oluşturması dikkati çekti. Dış satım söz konusu dönemde Cibuti dışında Gana, Burkina Faso, Mali, Somali, Fildişi Sahili, Sudan, Togo, Eritre, Liberya gibi Afrika ülkelerinde de yükseldi.

İhracatta artış kaydedilen diğer ülkelerin ise Guam, Vanuatu ve Samoa başta olmak üzere 10'u Okyanusya'da, Guatemala, Britanya Virjin Adaları ve Bolivya gibi 7'si de Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülkelerden oluştu.

Avrupa'ya dış satım sert düştü
Mart, nisan ve mayıs aylarında 2019'un aynı dönemine göre 161 ülkeye ihracat gerilerken, değer bazında en fazla düşüş yaşanan ülkeler ise İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere oldu.

Söz konusu dönemde İtalya'ya dış satım 1,2 milyar dolar azalarak 1,3 milyar dolara gerilerken, Almanya ve İspanya'da da yaklaşık 1,2'şer milyar dolar düşüşle sırasıyla 2,8 milyar dolar ve 1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fransa'ya ihracat 1 milyar dolar azalışla 1,1 milyar dolara ve İngiltere'ye dış satım 858,5 milyon dolar düşüşle 1,7 milyar dolara geriledi.

Dış satımda değer bazında kaydedilen düşüş sıralamasında bu ülkeleri Irak, İran, Suudi Arabistan, ABD ve Romanya takip etti.

Mart-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı değer bazında en çok artan ülkeler şu şekilde sıralandı (bin dolar):

mart-nisan-mayis.jpg

Aynı dönemde dış satımı değer bazında en çok düşen ülkeler ise şöyle sıralandı (bin dolar):

mart-nisan-mayis2.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
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