  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in Kovid-19 takip ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • E-Scooter Yönetmeliği için ilk adım atıldı13 Eylül 2020 Pazar 13:38
  • Ormanlık alanda dövülerek öldürülmüş olarak bulundu13 Eylül 2020 Pazar 13:35
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız13 Eylül 2020 Pazar 12:53
  • 'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor13 Eylül 2020 Pazar 12:51
  • Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak13 Eylül 2020 Pazar 12:51
  • Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü13 Eylül 2020 Pazar 12:50
  • Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar13 Eylül 2020 Pazar 12:49
  • Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor13 Eylül 2020 Pazar 12:48
  • Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek13 Eylül 2020 Pazar 11:35
  • İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaz aylarında 7,5 milyon yolcu uçtu13 Eylül 2020 Pazar 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti