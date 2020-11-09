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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Terzioğlu, "Başkanımız Muhittin Böcek'in bize gelişinin 46. gününde, doktorlarının kararıyla yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayıp, bugün artık yataklı servisimize alınacaktır." dedi.
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yataklı servise alınacağını bildirdi.

Terzioğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Böcek'in 46 gün önce kendilerine geldiğini anımsatan Terzioğlu, "Başkanımız Muhittin Böcek'in bize gelişinin 46. gününde, doktorlarının kararıyla yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayıp, bugün artık yataklı servisimize alınacaktır." dedi.

Böcek'in, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunları oluştuğunu dile getiren Terzioğlu, çoklu organ tutulumu ve özellikle akciğer tutulumu nedeniyle entübe edildiği kaydetti. Böcek'in yoğun bakımda bir süre takip edildiğini, durumunun ciddileşmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ricasıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesince devralındığını anımsatan Terzioğlu, şunları söyledi:

"İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazı takılmıştır ve 17 gündür ecmo cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakım takibi, yoğun olarak devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler de hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibarıyla hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servise alınması uygun görülmüştür."

Başkanın tedavisine aynı ciddiyetle ve ekiple devam edileceğini dile getiren Terzioğlu, "Tamamen risk ortadan kalkmamıştır, yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz, en kısa sürede başkanımızın tam şifayla sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

64 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de, yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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