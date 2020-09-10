  • BIST 1.102
  • Altın 468,464
  • Dolar 7,4565
  • Euro 8,8276
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu 'iyiye doğru' gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler" açıklamasında bulundu.
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu 'iyiye doğru' gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile geldiği Böcek'in tedavi gördüğü hastanede, yaptığı açıklamada, yoğun bakımda olduğu için Böcek'i göremediğini, bu konuda hassasiyet göstermek gerektiğini söyledi.

Tedaviyi sürdüren gerek özel hastanenin gerekse Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin doktorlarından bilgi aldığını anlatan Torun, "Genel bir değerlendirme yaptık. İki gündür durumu oldukça iyiye gidiyor. Doktorlar da uygulanan tedaviden oldukça umutlulular. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor." diye konuştu.

Torun, Böcek'in önümüzdeki süreçte en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarak sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

Herhangi kritik bir süreç olmadığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Şu anda uyutularak tedavisine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor. Ne zaman uyandırılacağına dair net bir bilgi vermediler. Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler. 'Tedavimiz sonuç veriyor' dediler."

Her gün saat 12.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminin hastaneden bilgi alarak, basınla paylaşacağını belirten Torun, sadece o bilgiye itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret eden Torun, tedavi süreciyle ilgili verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı10 Eylül 2020 Perşembe 14:10
  • Ankara'da Kovid-19 denetimleri10 Eylül 2020 Perşembe 14:08
  • Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyeye sevk edildi10 Eylül 2020 Perşembe 14:06
  • Doğu Akdeniz'de deprem10 Eylül 2020 Perşembe 13:52
  • Bakan Selçuk açıkladı: İlk kez 15 Eylül'de toplanacak10 Eylül 2020 Perşembe 13:45
  • Diyanet'ten, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu10 Eylül 2020 Perşembe 13:44
  • Karaman Valisi: Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek10 Eylül 2020 Perşembe 13:43
  • Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla tespit edilip, yakalandı10 Eylül 2020 Perşembe 13:42
  • İstanbul'da FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 43 kişi tutuklandı10 Eylül 2020 Perşembe 13:41
  • 2 aylık bebek çöp konteynerının yanında bulundu10 Eylül 2020 Perşembe 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti