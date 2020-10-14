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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı anlatılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

38 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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