  • BIST 1.213
  • Altın 483,547
  • Dolar 7,8721
  • Euro 9,3004
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı ancak kritikliğini koruduğu bildirildi.
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yazılı açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

44 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor20 Ekim 2020 Salı 12:36
  • Bahçeli'den Akşener'e 'askıda ekmek' cevabı20 Ekim 2020 Salı 11:36
  • PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü: MİT'ten nokta atışı20 Ekim 2020 Salı 11:33
  • Anayasa Mahkemesinden 'masumiyet karinesinin ihlali' kararları20 Ekim 2020 Salı 11:27
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon20 Ekim 2020 Salı 11:26
  • Kansere karşı medikal sanayi hamlesi20 Ekim 2020 Salı 10:54
  • Haftanin ve Zap'ta düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi20 Ekim 2020 Salı 10:47
  • TBMM Başkanı Şentop: Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir20 Ekim 2020 Salı 10:33
  • Yargıtay, Gültan Kışanak'ın 'örgüt propagandası'ndan beraatini bozdu20 Ekim 2020 Salı 10:13
  • Meslekten ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı20 Ekim 2020 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti