  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti.
Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, vefat etti.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'den getirilen 167 Türk vatandaşı Kütahya'da yurda yerleştirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
  • Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın çıktı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
  • Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:07
  • Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi18 Nisan 2020 Cumartesi 07:25
  • Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti18 Nisan 2020 Cumartesi 07:24
  • Halk Ekmek'ten büyük hizmet18 Nisan 2020 Cumartesi 07:15
  • 99 yaşında koronayı yendi18 Nisan 2020 Cumartesi 07:14
  • Nobel Tıp Ödüllü Doktor: Koronavirüs Çin'de Laboratuvarda Üretildi18 Nisan 2020 Cumartesi 06:11
  • DSÖ'den yeni açıklama:emin değiliz18 Nisan 2020 Cumartesi 06:09
  • Muhtarın akılalamaz ihmali sonucu vakalar arttı18 Nisan 2020 Cumartesi 06:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti