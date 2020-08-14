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Kovid-19 tedavisi tamamlanan Çubuk Belediye Başkanı taburcu edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Baki Demirbaş, taburcu edildi.
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Çubuk Belediye Başkanı taburcu edildi

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan Demirbaş, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışında Demirbaş'ı Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcular alkışlarla karşıladı.

AA muhabirine sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Demirbaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine herkesin uymasını istedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirten Başkan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Bize bu süreçte duasını esirgemeyen ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların duaları ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile bugün taburcu oldum. Sağlığımız iyi, en kısa sürede de görevimizin başında olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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