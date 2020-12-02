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Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne girişlerin sınırlandırıldığını bildirdi.

Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğini ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağını belirten Demirelli, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat 10.00'dan itibaren yürürlüğe girecek. Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve iş yeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz."

Caddede her 3 metrekareye bir kişi düşecek
Demirelli paylaşımında, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlara da yer verdi.

Kaymakam Demirelli başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmın girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak.

Uzunluğu 1500 metre, ortalama genişliği 14 metre ve toplamda 21 bin metrekare olan bu kısımda her 3 metrekareye bir kişi düşecek ve toplamda bu alanda aynı anda 7 bin kişi yer alabilecek.

Kolluk görevlileri ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluk aşıldığında da caddeye girişler durdurulacak.

Caddede toplanmaların olduğu ve sosyal mesafenin azaldığı yerlerde de kolluk ve zabıta uyarı yapacak.

Caddede izinli kestane ve simitçi gibi seyyar satıcıların önünde de toplanmalar engellenecek, esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklara alınabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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