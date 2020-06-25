  • BIST 113.800
  • Altın 389,781
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,6991
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

"Hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır" 
Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Komandolar bomba yüklü kamyoneti vurarak durdurdu, büyük bir facia önlendi25 Haziran 2020 Perşembe 09:59
  • Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor25 Haziran 2020 Perşembe 09:53
  • Türkiye'nin milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi imzalandı25 Haziran 2020 Perşembe 09:34
  • HAK-İŞ kıdeme sahip çıktı; "güçlü, kapsayıcı bir modele ihtiyaç var"25 Haziran 2020 Perşembe 09:23
  • F-35'te büyük kriz! Patlama riski var25 Haziran 2020 Perşembe 09:19
  • HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak25 Haziran 2020 Perşembe 09:18
  • İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı25 Haziran 2020 Perşembe 09:18
  • Vaka sayılarındaki artış sonrası 81 il valisine uyarı!25 Haziran 2020 Perşembe 09:17
  • Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı25 Haziran 2020 Perşembe 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Haziran 2020 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti