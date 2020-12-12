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Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı

Tekirdağ'da emekli Jandarma Alay Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın filyasyon ekibinde görevli hemşire eşi Emine Ersan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emine Ersan, bir süre sonra fenalaşınca evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tomografi çektirmek istedi.

Görevlilerin, "Kovid-19 testinizi bu hastanede yaptırmadınız. Bu nedenle tomografinizi çekemeyiz." demesi üzerine Ersan, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü hastane hakkında inceleme başlattı.

Emine Ersan'ın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesinde sürüyor.

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