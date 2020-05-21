Kovid-19 Türkiye'nin yüzer enerji gemilerine talebi artırdı

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Harezi, Kovid-19 sürecinde yüzer enerji santrallerine talebin arttığını belirterek "Afrika ve Orta Doğu'da 2 ülkeye 400'er megavatlık yüzer enerji gemimizi çok kısa sürede göndermek üzere görüşmelerimiz sürüyor" dedi

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını sürecinde aldıkları önlemler ile üretimlerinde düşüş olmadığını, ancak personelin hareketliliği ve gümrük işlemlerinde bazı zorlukların yaşandığını ifade etti.

Karadeniz Holding'e ait yüzer enerji santrallerinin afetlerle çalışmaya uyumlu olduğunu dile getiren Harezi, salgının yüzer santrallerin ülkeler için önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"Yüzer enerji gemilerimiz daha fazla değer kazanacak"

Harezi, anahtar teslim kurulumla ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayabilen yüzer enerji santrallerinin kolaylıkla şebekeye bağlanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kara santrali inşa etmek bugün çok daha zor hale geldi. Proje finansmanı, inşaat malzemesi tedariki gibi süreçlerdeki zorluklar ciddi belirsizlikler oluşturuyor. Bu da ülkeleri daha hızlı ve kesin çözümler alabilecekleri ürünlere yönlendiriyor. Sadece elektrik hattına bağlanarak çalışabilen yüzer enerji gemilerimizin daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta Gambiya ile 36 megavatlık yüzer santralimiz için kontrat uzatım anlaşmasını video konferans ile müzakere ederek imzaladık. Yaz aylarında özellikle evlerde kalınması ve klima kullanımından dolayı enerji talebi artacak bir Orta Doğu ülkesi çok acil gemi talebinde bulundu. Bu ülkeyle kontrat görüşmelerimizi yapıyoruz. Biri Afrika, diğeri Orta Doğu'da olmak üzere, 2 ülkeye 400'er megavatlık yüzer enerji gemimizi çok kısa sürede göndermek üzere kontrat görüşmelerimiz sürüyor. Bir Latin Amerika ülkesiyle de bu süreçte 120 megavatlık bir yüzer santral için görüşüyoruz."

Bunların kısa sürede tamamlanacak projeler olduğunu dile getiren Harezi, "Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 10 ülkeyle daha toplamda 2500 megavat kapasiteli yüzer enerji gemisi tedariki için görüşüyoruz, fakat bu projelerin kontrat müzakereleri biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.

Salgın sürecinde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün elektriğe de yansıdığına dikkati çeken Harezi, bazı ülkelerde petrolden elektrik üretimi yapmanın daha uygun hale geldiğini fakat petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle öngörülebilirlik sağlanamadığını aktardı.

Harezi, şirket olarak çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak gazdan elektrik üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz Holding'in Endonezya, Lübnan, Mozambik, Gana, Gambiya, Senegal ve Küba gibi 11 farklı ülkede 19 yüzer enerji santrali bulunuyor. İnşası tamamlanmış 25 yüzer enerji santralinin kapasitesi ise 4 bin 100 megavatı buluyor.