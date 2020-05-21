  • BIST 103.010
  • Altın 379,287
  • Dolar 6,8072
  • Euro 7,4653
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 30 °C
»

Kovid-19 Türkiye'nin yüzer enerji gemilerine talebi artırdı

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Harezi, Kovid-19 sürecinde yüzer enerji santrallerine talebin arttığını belirterek "Afrika ve Orta Doğu'da 2 ülkeye 400'er megavatlık yüzer enerji gemimizi çok kısa sürede göndermek üzere görüşmelerimiz sürüyor" dedi
Kovid-19 Türkiye'nin yüzer enerji gemilerine talebi artırdı

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını sürecinde aldıkları önlemler ile üretimlerinde düşüş olmadığını, ancak personelin hareketliliği ve gümrük işlemlerinde bazı zorlukların yaşandığını ifade etti.

Karadeniz Holding'e ait yüzer enerji santrallerinin afetlerle çalışmaya uyumlu olduğunu dile getiren Harezi, salgının yüzer santrallerin ülkeler için önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"Yüzer enerji gemilerimiz daha fazla değer kazanacak"
Harezi, anahtar teslim kurulumla ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayabilen yüzer enerji santrallerinin kolaylıkla şebekeye bağlanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kara santrali inşa etmek bugün çok daha zor hale geldi. Proje finansmanı, inşaat malzemesi tedariki gibi süreçlerdeki zorluklar ciddi belirsizlikler oluşturuyor. Bu da ülkeleri daha hızlı ve kesin çözümler alabilecekleri ürünlere yönlendiriyor. Sadece elektrik hattına bağlanarak çalışabilen yüzer enerji gemilerimizin daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta Gambiya ile 36 megavatlık yüzer santralimiz için kontrat uzatım anlaşmasını video konferans ile müzakere ederek imzaladık. Yaz aylarında özellikle evlerde kalınması ve klima kullanımından dolayı enerji talebi artacak bir Orta Doğu ülkesi çok acil gemi talebinde bulundu. Bu ülkeyle kontrat görüşmelerimizi yapıyoruz. Biri Afrika, diğeri Orta Doğu'da olmak üzere, 2 ülkeye 400'er megavatlık yüzer enerji gemimizi çok kısa sürede göndermek üzere kontrat görüşmelerimiz sürüyor. Bir Latin Amerika ülkesiyle de bu süreçte 120 megavatlık bir yüzer santral için görüşüyoruz."

Bunların kısa sürede tamamlanacak projeler olduğunu dile getiren Harezi, "Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 10 ülkeyle daha toplamda 2500 megavat kapasiteli yüzer enerji gemisi tedariki için görüşüyoruz, fakat bu projelerin kontrat müzakereleri biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.

Salgın sürecinde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün elektriğe de yansıdığına dikkati çeken Harezi, bazı ülkelerde petrolden elektrik üretimi yapmanın daha uygun hale geldiğini fakat petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle öngörülebilirlik sağlanamadığını aktardı.

Harezi, şirket olarak çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak gazdan elektrik üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz Holding'in Endonezya, Lübnan, Mozambik, Gana, Gambiya, Senegal ve Küba gibi 11 farklı ülkede 19 yüzer enerji santrali bulunuyor. İnşası tamamlanmış 25 yüzer enerji santralinin kapasitesi ise 4 bin 100 megavatı buluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı21 Mayıs 2020 Perşembe 11:19
  • Bakan Varank: Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor21 Mayıs 2020 Perşembe 11:04
  • Benzine 20 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:11
  • İki ayda 16 bin iş yeri kapandı20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:41
  • Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:33
  • Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:27
  • Ayçiçeğinde 400 bin ton rekolte bekleniyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:03
  • Gıdanı Koru Kampanyası ile gıda israfı ve kayıpları önlenecek20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:21
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:37
  • Türkiye'de geçen yıl 109 bin ton bal üretildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti