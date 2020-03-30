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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin yer aldığı ‘Worldometer’ internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaşırken, koronavirüsten can kaybı 33 bin 527’ye yükseldi.
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 135 bin 510 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor. 

ABD: 135 bin 510 vaka, 2 bin 384 ölüm

İtalya: 97 bin 689 vaka, 10 bin 779 ölüm

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti.

Diğer ülkelerde vaka sayıları şöyle;

İspanya: 78 bin 799 vaka, 6 bin 606

Almanya: 60 bin 659 vaka, 482 ölüm

İran: 38 bin 309 vaka, 2 bin 640

Fransa: 37 bin 575 vaka, 2 bin 606 ölüm

İngiltere: 19 bin 552 vaka, bin 228 ölüm              

İsviçre: 14 bin 829 vaka, 300 ölüm          

Hollanda: 10 bin 866 vaka, 771 ölüm

Belçika: 10 bin 836 vaka, 431 ölüm

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 33 bin 527 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye’de toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı ise 131 olarak açıklandı.

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