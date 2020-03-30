Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 135 bin 510 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD: 135 bin 510 vaka, 2 bin 384 ölüm
İtalya: 97 bin 689 vaka, 10 bin 779 ölüm
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti.
Diğer ülkelerde vaka sayıları şöyle;
İspanya: 78 bin 799 vaka, 6 bin 606
Almanya: 60 bin 659 vaka, 482 ölüm
İran: 38 bin 309 vaka, 2 bin 640
Fransa: 37 bin 575 vaka, 2 bin 606 ölüm
İngiltere: 19 bin 552 vaka, bin 228 ölüm
İsviçre: 14 bin 829 vaka, 300 ölüm
Hollanda: 10 bin 866 vaka, 771 ölüm
Belçika: 10 bin 836 vaka, 431 ölüm
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 33 bin 527 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye’de toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı ise 131 olarak açıklandı.
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