Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin yer aldığı ‘Worldometer’ internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaşırken, koronavirüsten can kaybı 33 bin 527’ye yükseldi.