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Kovid-19 vakası görülmeyen ilçede kadınlar 10 bin maske üretti

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde gündüz ev ve tarla işleriyle uğraşan kadınlar, akşamları da tıbbi maske üreterek Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek oluyor.
Kovid-19 vakası görülmeyen ilçede kadınlar 10 bin maske üretti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) şimdiye kadar rastlanmadığı bildirilen Eskişehir'in 5 bin nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde kadınlar gündüzleri tarlada çalışıyor, akşamları maske üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce belirlenen dikiş atölyesinde süren çalışmalara zaman zaman Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam da dahil oluyor.

Kaymakam Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm vatandaşların bu süreçte kendilerine destek verdiğini söyledi.

Çalışmaya katılanlara teşekkür eden Demirbilek, "Pozitif vakamız da yok, belirti gösteren bir vatandaşımız da yok. İlçemiz şu an bu virüsten uzakta hem tarım anlamında hem de devletimize destek olmak amacıyla maske üretimine devam ediyor." dedi.

Demirbilek, ilçe kadınlarının kendi işlerinden feragat ederek maske üretimine destek verdiğini anlattı.

Türk kadınının tarihte devletinin, milletinin zor durumda olduğu dönemlerde hep bu tür fedakarlıkları yaptığını vurgulayan Demirbilek, şu ana kadar 10 bin maske üretildiğini kaydetti.

"Anadolu kadını yine görevde"
Belediye Başkanı Hüseyin Çam da tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Üretime katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Sayın Kaymakamımızla, ailelerimizi de alıp maske üretimine destek vermeye geliyoruz. Dikiş yapmayı öğrendim diyebilirim. Maske iplerini bize kestiriyorlar. Zevkle yapıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda üretime devam edeceğiz. Kadınlarımız da destek vermeye hazır. Anadolu kadını yine görevde. Hepsinden Allah razı olsun. Bu bir dayanışmadır. Süreç esnasında çok hızlı organize oluyoruz. Bunu 15 Temmuz sürecinde de gördük. Siyaset gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız bir olup harekete geçti. Bugün de aynı hassasiyet gösteriliyor."

"Dikiş makinesi kullanmayı bilmiyordum"
Gönüllü olarak çalışmaya katılan 47 yaşındaki Kadriye Okur ise Türkiye'de salgının görülmeye başlamasından bu yana maske ürettiklerini belirtti.

Her gün atölyeye geldiğini bildiren Okur, "Ben ve birçok arkadaşım bugüne kadar hiç maske yapmamıştık. Hatta ben dikiş makinesi kullanmayı bilmiyordum. Fakat şimdi maske konusunda ustalaştım diyebilirim. Elimizden geldiğince evimize de tarlamıza da maske üretimine de yetişiyoruz." ifadelerini kullandı.

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