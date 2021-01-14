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Kovid-19'dan bir günde 100'e yakın ölüm sonrası Japonya Tıp Federasyonundan 'ülke geneli OHAL' vurgusu

Japonya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) bir günde 100'e yakın can kaybı yaşanması sonrası, Japonya Tıp Federasyonu (JMA) olağanüstü halin (OHAL) ülke geneline yaygınlaştırılmasını gündeme getirdi.
Kovid-19'dan bir günde 100'e yakın ölüm sonrası Japonya Tıp Federasyonundan 'ülke geneli OHAL' vurgusu

JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, önlenemeyen Kovid-19 vaka artış hızının sağlık sistemini büyük ölçüde etkisi altına aldığını belirterek, OHAL'in ülke genelinde uygulanması seçeneğine dikkati çekti.

Bazı hastanelerin Kovid-19 hastası olmayanları geri çevirebildiğini kaydeden Nakagawa, artış trendinin aşağıya döndürülememesi halinde sağlık altyapısının çökebileceğini söyledi.

Nakagawa, "Yakın gelecekteki duruma bağlı olarak tüm ülkede OHAL ilanı bir seçenektir. Hükümetin süratli aksiyon almasını beklerim." dedi.

Ülke geneli vaka sayısı 304 bin 752'ye çıkarken, salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı en yüksek can kaybı 97 artışla 4 bin 289'a yükseldi. Ülke genelinde 900 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Başkent Tokyo, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba, güneyindeki Kanagawa eyaletinde 8 Ocak’tan bu yana uygulanan OHAL kapsamına, Kanto bölgesinden Toçigi, Kansai bölgesinden Osaka, Hyogo ve Kyoto, Tokai bölgesinden Aiçi ve Gifu, Kyuşu bölgesinden Fukuoka eyaletleri dahil edildi.

OHAL'in, ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı söz konusu 11 eyalette 7 Şubat'a kadar sürmesi planlanıyor.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ülke genelinde sonlandırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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