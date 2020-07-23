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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1284, Meksika'da 790, Hindistan'da 1129 kişi öldü

Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1284, Meksika'da 790, Hindistan'da 1129 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1284, Meksika'da 790, Hindistan'da 1129 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1284 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1284 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 771, vaka sayısı da 67 bin 860 artarak 2 milyon 227 bin 514’e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 439 bin 446 vaka ve 20 bin 532 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 532 bin 138 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da toplam can kaybı 41 bini geçti
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 790 artarak 41 bin 190'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 6 bin 19 artışla 362 bin 274'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 231 bin 403 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da toplam can kaybı 29 bin 861'e yükseldi
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 720 artarak 1 milyon 238 bin 635'e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 782 bin 607 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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