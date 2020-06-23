  • BIST 115.741
  • Altın 385,451
  • Dolar 6,8446
  • Euro 7,7151
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 654 kişinin ölmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 51 bin 271'e, vaka sayısı da 21 bin 432 artarak 1 milyon 106 bin 470'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 759 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 759 artarak 22 bin 584'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 579 artışla 185 bin 122'ye çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 140 bin 118 olarak kaydedildi. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 312 kişi öldü
Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 933 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 440 bin 215'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 14 bin 11'e yükseldiği ifade edildi. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 993 artışla 248 bin 189'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem23 Haziran 2020 Salı 09:14
  • Niğde’de hayvan çiftliğinde yangın23 Haziran 2020 Salı 09:06
  • BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki karar tasarılarını kabul etti23 Haziran 2020 Salı 08:59
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak23 Haziran 2020 Salı 08:59
  • Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü23 Haziran 2020 Salı 08:57
  • Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi23 Haziran 2020 Salı 08:56
  • Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı23 Haziran 2020 Salı 08:56
  • BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır: BM üyelerinin tamamını temsil edeceğim23 Haziran 2020 Salı 08:35
  • Hurda yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı23 Haziran 2020 Salı 06:28
  • Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş23 Haziran 2020 Salı 06:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti