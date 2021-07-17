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Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla ülke genelinde aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 21.44 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 784 bin 201, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon 2 bin 13'e ulaştı.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını iki doz aşısını yaptırdı
Bu arada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız." ifadelerini kullandı.

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