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Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu Ankara'da uygulandı.
Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Şu ana kadar 2,8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına Türkiye genelinde bugünden itibaren başlandı.

Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alanlara tercihleri soruluyor ve buna göre ilgili aşının birinci dozu uygulanıyor.

Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesine gelen ve BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozunu yaptırmasının ardından bir süre hastanede bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Adem Özsoy, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Şenol Bulcan ise aşı programına göre hareket ettiklerini belirterek, "İnşallah herkes buna uyum sağlar. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmanın yollarını arıyoruz. Büyüklerimizin yönlendirdiği şekilde bugün geldik, aşımızı olduk. Daha önce de Kovid-19 geçirdim. Herkese geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin ve dünyanın bir an önce bu illetten kurtulması gereken her şeyi yapmak zorundayız." diye konuştu.

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