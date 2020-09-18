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Kovid-19'u yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel: Süreci yaşayan bilir!

Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından geçirdiği tedavi sürecine ilişkin konuşan Yücel, "4 günü yoğun bakım 8'i odada 12 gün yalnız kaldım. 10 gün oksijen desteği aldım ama o süreci bir yaşayan bilir" dedi.
Kovid-19'u yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel: Süreci yaşayan bilir!

Antalya'nın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken 12 günde 8 kilo verdiğini belirterek, "10 gün oksijen desteği aldım ama o süreci bir yaşayan bilir." dedi.
Halsizlik ve solunum yetmezliği şikayetiyle gittiği hastanede test sonuçları pozitif çıkan Yücel, evinde karantina sürecindeyken durumu ağırlaşınca 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki 12 günlük tedavisinin ardından evde karantinaya alınan ve bir süre de kendisini izole eden Yücel, makamında, gazetecilere yaşadığı zorlukları anlattı.

Görevindeyken hastalığının önce halsizlikle başladığını, ardından solunum sıkıntısı yaşandığını belirten Yücel, öksürük sıkıntısı olmadığını ancak nefes almakta güçlük çektiğini dile getirdi.

"Bu hastalık mevki makam, zengin fakir aramıyor"
"İnsanın başına gelince hastalığın ciddiyetinin anlaşıldığını" belirten Yücel, "Bu hastalık mevki makam, zengin-fakir, genç-yaşlı aramıyor. Gelince herkese geliyor. Bunun farkında olmak adına ben de bu süreci en sıkıntılı geçirenlerden oldum." diye konuştu.

İlk başta grip olduğunu sandığını ifade eden Yücel, hayatı boyunca sadece bir sefer menisküs ameliyatı için hastaneye gittiğini söyledi.

Halsizlikle başlayan rahatsızlığının ciğerlerinde solunum güçlüğüne neden olduğunu bildiren Yücel, "Evde karantinada iken hastaneye geçtim. 4 günü yoğun bakım 8'i odada 12 gün yalnız kaldım. Hastanede 10 gün oksijen desteği aldım ama o süreci bir yaşayan bilir. Ateş ve öksürük yoktu. Sadece halsizlik ve solunum yetmezliği belirtileri vardı." dedi.

Yaşadığı sürecin hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Yücel, hastalığa yakalanmamak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını tamamen uygulamak gerektiğini söyledi.

"Karamsarlığa kapılmadım"
Bu süreçte karamsarlığa kapılmadığını anlatan Yücel, insanlara faydalı olmak için hastalığı geçirenlerin antikor bağışı yapmalarını önererek kendisinin de 28 günlük süreç bitince gidip kan bağışı yapacağını ifade etti.

Hastanedeki 12 günlük tedavi sürecinde 8 kilo verdiğini vurgulayan Yücel, evine döndükten sonra 6-7 kilo aldığını belirtti. Hastalığın ciğerlerinde etkisinin kalmaması için doktor kontrolünde sabah yürüyüşlerini, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye riayet ederek yaptığını aktaran Yücel, "Etkinliklerden kaçınarak işimin başındayım. Ben yaşadım Allah, kimseye yaşatmasın." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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