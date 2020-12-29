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Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası 10 kişilik bir heyet, Covid-19'a neden olan virüsün kaynağını araştırmak Ocak ayının ilk haftasında salgının çıkış noktası olan Çin'e gidecek.
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 10 uluslararası uzmandan oluşan bir ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve ilk çalışmalarını devam ettirmek için nihayet Vuhan'a gidecek. Ocak ayının ilk haftasında Vuhan'da olacak olan uzmanların hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi. DSÖ ekibi üyesi Almanya Robert Koch Enstitüsü'nden biyolog Fabian Leendertz, amaçlarının suçlu ülkeyi bulmak olmadığını ifade ederek “Ne olduğunu anlamaya çalışmak ve sonra bu verilere dayanarak gelecekte riski azaltmaya çalışıp çalışamayacağımızı görmekle ilgili” dedi.

ARAŞTIRMA 4-5 HAFTA SÜRECEK

Leendertz, ekibin amacının virüsün ne zaman dolaşmaya başladığını ve Vuhan'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek olduğunu söyledi. 10 kişilik DSÖ ekibinin araştırmasının 4 veya 5 hafta sürmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS İLK NEREDE VE NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Aralık 2019’da Çin’in Hubey eyaletinde Vuhan kenti Merkez Hastanesinde Çinli doktor Li Wenliang sağlık görevlilerini yeni bir hastalığın olası salgını konusunda uyarmaya çalıştı, ancak polis tarafından "dedikodular yaymaktan" soruşturuldu. Dr Li, şehirdeki hastaları tedavi ederken virüse yakalandıktan sonra Şubat ayında vefat etmişti.

Koronavirüs, Hubei eyaletinin Wuhan kentinde "ıslak pazar" olarak adlandırılan bir hayvan eti satılan pazara kadar izlendi ve bunun hayvanlardan insanlara sıçradığı öne sürüldü. Diğer yandan araştırmacılar, inşalara bulaşan koronavirüsün yarasalarda onlarca yıldır fark edilmeden yaşadığı tespit edilmişti. 

ŞÜPHELER NEREDEN KAYNAKLANDI?

ABD’li yetkililer, virüsün insan yapımı olduğu konusunda endişeli olduklarını belirten açıklamalar yaptı. ABD ulusal istihbarat direktörünün ofisi, yetkililerin salgının hayvanlarla temas yoluyla mı yoksa bir laboratuvar kazası yoluyla mı başladığını araştırdığını açıkladı. Çin medyasında yer alan haberlerde is  Covid-19'un Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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