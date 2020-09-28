Kovid-19’un yayılmasını önleyen ‘burun spreyi’ projesine ödül

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni tip koronavirüs(COVID-19) ile mücadelede, virüsün yayılmasının önlenmesini koruma amacıyla üretilen ‘Burun Spreyi’, Prag’da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020’de ‘Kovid-19 ile Mücadelede En İyi Ürün’ ödülünü ald

Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İtalyan MAGI Group ortaklığında başlatılan COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin insana ait hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getireceği belirtilen ve son aşamasına gelinen koruyucu ‘Burun Spreyi’ projesi, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020 ödül töreninde ‘Kovid-19 ile Mücadelede En İyi Ürün’ ödülüne layık görüldü.

“GURURLUYUZ”

2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve pandemi nedeniyle bu yıl 300 katılımcısı ile hibrit olarak Prag’da gerçekleşen kongrede, ödülü proje ortaklarından İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli aldı.

Ödül takdimi sırasında bir konuşma yapan Dr. Bertelli, tüm proje ortakları adına ödülü aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyleyerek, “Biyoteknolojinin çeşitli önemli disiplinlerine, dünya çapında sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalarına odaklanan böylesi bir kongrede, partnerimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer partnerlerimiz ile yürüttüğümüz COVID-19’a karşı koruyucu burun spreyi projesinin ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Tüm proje partnerlerimiz adına böylesi bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.