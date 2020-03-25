  • BIST 89.286
  • Altın 334,476
  • Dolar 6,4481
  • Euro 6,9758
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı.
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.

CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve California'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlat nöbetinde 202. gün: "Anne 200 gündür burada"22 Mart 2020 Pazar 20:00
  • Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı22 Mart 2020 Pazar 15:15
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama: Korona'dan korunmak için okunacak dualar21 Mart 2020 Cumartesi 23:36
  • Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması: İşte ölüm ve vaka sayısında son durum21 Mart 2020 Cumartesi 23:08
  • Koronaya yakalanan Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 21 Mart 2020 Cumartesi 11:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı21 Mart 2020 Cumartesi 09:50
  • Emekli paşa Aytaç Yalman koronadan mı öldü, kaç yaşındaydı?19 Mart 2020 Perşembe 15:05
  • Madımak esprisiyle Alevileri kızdıran Pınar Fidan kimdir?19 Mart 2020 Perşembe 13:25
  • Alkollü zavadak dayı Bekir Varol videosu izlenme rekoru kırıyor: Zavadak ne demek?19 Mart 2020 Perşembe 11:53
  • İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı18 Mart 2020 Çarşamba 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti