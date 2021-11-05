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Kovidli Öğrencileri Sınava Çağırdılar

81 ilde önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan AUZEF sınavlarına, kovidli ve karantina altındaki öğrencilerin de çağrılması şaşkınlıkla karşılandı.
Kovidli Öğrencileri Sınava Çağırdılar

Riskli gruptaki öğrencilerin ayrı salonlarda sınava alınacağı açıklanırken, karantinadakilerin sınav merkezlerine nasıl ve ne şekilde ulaşım sağlayacağı bilinmiyor. Belirsizlik, öğrencileri ve velilerini endişeye sevk ediyor.   

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavları, 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere yapılacak sınavlar toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek.

KARANTİNADAKİ ÖĞRENCİLER SINAVA ÇAĞRILDI

Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı bulunan riskli gruptaki öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacak. AUZEF’in riskli grupta bulunan öğrenciler hakkındaki bu kararı tepki topladı. Riskli gruptaki öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımının nasıl sağlanacağına dair bir açıklamanın yapılmaması, bulaş riskine karşı vatandaşları endişelendiriyor.

SINAV İÇİN ULAŞIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Herkesin özel aracının bulunmadığına dikkat çeken öğrenciler, “Karantinadaki öğrencileri ‘sizi ayrı bir salonda sınava alacağız’ açıklaması yaparak sınav merkezine çağırması akla mantığa aykırı! Sonuçta herkesin aracı yok. Aracı olmayan o zaman sınava girmesin mi? Riskli gruptaki öğrencilerin ulaşım sorununu düşünmeden karantina altındakileri evinden sınav merkezine getirtmek bulaşı artırır. Oldu ki sınava giderken polis çevirdi ve karantinayı ihlal etmekten ceza yazdı ne olacak? Bununla ilgili hiçbir açıklama yok! AUZEF yönetimi bu konuya dair bir an önce çözüm üretmeli” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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