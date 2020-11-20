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Köy evini silah atölyesine çevirmiş

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapılan biri köy evi iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Köy evini silah atölyesine çevirmiş

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı bir soruşturma kapsamında, ‘Silah ve Mühimmat Ticareti’ yapıldığı öne sürülen iki adrese, 12 Kasım sabahı eş zamanlı operasyon yaptı. Av bayii sahibi olan M.B ile silah tamircisi olan Kadri A., gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadri A.’nın köy evinde yapılan aramada, 5 tabanca, 18 şarjör, 1 havalı tüfek, tabanca parçaları, şarjörler, fişekler ile 3 adet torna makinesi, 2 adet freze makinesi, 2 adet pres makinesi ve makinelere ait parçalar ele geçirildi.

Köy evini silah atölyesine dükkanına çeviren Kadir A., “İstanbul’dan 6 yıl önce Diyarbakır’a geldim. Silah işi baba işimdi” dediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevkedilen 64 yaşındaki Kadir A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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