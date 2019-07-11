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Köy hasretini duvarlara yansıtıyor

Antalya'da yaşayan Necati Aslan, Amasya'daki köyünde bulunan çeşmelerin yanı sıra cami, köy konağı, sağlık ocağının da duvarlarına resimler yaparak, köy hayatını anlatmaya çalışıyor.
Köy hasretini duvarlara yansıtıyor

Antalya'da yaşayan Necati Aslan, yaz aylarında kaldığı Amasya'daki köyünde bulunan çeşmelerin yanı sıra cami, köy konağı, sağlık ocağının da duvarlarına resimler yaparak, köy hayatını anlatmaya çalışıyor.

Kış aylarında Alanya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Necati Aslan, yaz aylarını ise memleketi Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde geçiriyor.

Aslan, artık kullanılmayan çeşmeleri hem atıl durumdan kurtarmak hem de köyüne hasretini anlatmak için 15 yıl önce çeşmelere eski gelenekleri anlatan resimler çizmeye başladı.

Zamanla köydeki 13 çeşmeyi resimle donatan Aslan, okul, cami, köy konağı ve sağlık ocağının duvarlarına da resimler yaptı.

Aslan, resimlerinde eski gelenekleri ve köy hayatını yansıtarak eski ile yeni arasında bağ kurmaya çalıştığını söyledi.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde köyde kullandıkları tarım aletlerinin resmini yaptığını belirten Aslan, "Eskiden yaylaya, merkep veya öküzlere yatak yorgan yüklenip gidilirdi. Ben de bunların resimlerini çizerek anıları yaşatmaya, yaşadığımız yerleri güzelleştirmeye çalışıyorum. Köyümüze katkımız olsun diye tatilde böyle dinleniyorum. Resimlerimde köy motiflerini, köyde kullandığımız eşyaları çiziyorum. Bu işi gençler nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz bilsinler diye yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir çeşmeye çizdiği resmin hikayesini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Köyümüzde bulunan bir ağaca 'kız oğlan gürgeni' denirdi. Gençliğimizde köyde kız ve oğlan evlenecekse bu ağacın yanına gelir, yukarıya doğru taş atarlardı. Attıkları taş ağacın boyunu geçerse evlenmeye hak kazanırlardı, atamayanlar ise beklerlerdi. Şimdi bu ağaç yerinde yok, ben de eskiyi yaşatmak için bunun resmini çizdim."

Köy muhtarı Ali Yıldız da Aslan'ın yaptığı resimlerle köylerinin güzelleştiğini, dışarıdan gelenlerin özellikle çeşmelere hayran kaldığını dile getirerek, Aslan'a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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