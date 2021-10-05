  • BIST 1.391,650
  • Altın 501,27
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 10 °C
»

Köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Köy ziyaretlerini sürdürüyor

Köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olan Oğuz, vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Kahramankazan’ın köylerinde yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Oğuz ziyaretleri kapsamında son olarak Yayalar ve Ahi köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Oğuz ayrıca, köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Oğuz, ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. 

Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, “Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köy ziyaretlerini sürdürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
  • Asfalt çalışmaları sürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
  • Herkes görmeli06 Ekim 2021 Çarşamba 00:07
  • Kedi tedavi merkezi açıldı06 Ekim 2021 Çarşamba 00:06
  • Öğrenciler güne sıcak çorba ile başlıyor06 Ekim 2021 Çarşamba 00:05
  • Ankara’da yeni medya okulu06 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
  • Huzurevindeki yaşlılar okuma yazma eğitimlerine başladı05 Ekim 2021 Salı 00:14
  • 2 Bin Çocuğa Eğitim Verildi05 Ekim 2021 Salı 00:13
  • Hayvanlar için yürüdüler05 Ekim 2021 Salı 00:11
  • Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Özel Hastanelerle El Ele05 Ekim 2021 Salı 00:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti