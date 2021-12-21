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Köyceğiz’de 100 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında 26 metre uzunluğunda ahşap balıkçı teknesi iye Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışan 100 kaçak göçmen ile organizatör Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Köyceğiz’de 100 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 03.35 sıralarında balıkçı teknesinde kaçak göçmenler olduğu yönünde bilgi geldi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Marmaris ve Fethiye Grup Komutanlığı’na bağlı hücum botları bölgeye harekete etti. Köyceğiz İztuzu bölgesi açıklarına gelen ekipler, 26 metre uzunluğunda ahşap balıkçı teknesinin çevresini sararak durdurdu. Teknenin güverte, kamara, tuvalet ve motor bölümlerinde oturmuş vaziyette 100 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri Yunanistan’ın Rodos Adası’na götüreceği iddia edilen tekne kaptanı ise gözaltına alındı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 100 kaçak göçmenin kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. Kişi başı 2 bin Euro ödeyerek Yunanistan’ın Rodos Adasına oradan da İtalya’ya kaçmayı planlayan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından otobüslerle Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan kaptanın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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