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Köyceğiz'de orman yangını başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Köyceğiz'de orman yangını başladı

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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