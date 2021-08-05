  • BIST 1.413,800
  • Altın 494,77
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAKöyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
»

Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.
Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:39
  • Kılıçdaroğlu: THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:11
  • Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:47
  • Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:45
  • Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:57
  • Meteoroloji'den Antalya ve çevresi için yağış tahmini04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:44
  • STK'lardan 'orman yangını' açıklaması04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:41
  • Çiftçiler, elektrik kesintilerini yolu kapatarak protesto etti 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:39
  • Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti