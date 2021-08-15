Köyde harikalar yaratan ‘çalı kuşu' öğretmen çift

Ağrı'nın Tutak ilçesi Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Altun (33) ve Eren (36) Oruç çifti, okul bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları bostanda, öğrencilerle organik tarım yapıyor.

Öğrencileriyle ürettikleri ürünleri turşu ve konserve yapıp satan Oruç çiftçi, hem okulun hem de öğrencilerin çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 30 haneli 300 nüfuslu Dağlıca köyünde, öğretmen Eren Oruç 10, eşi Altun Eren ise 7 yıldır öğretmenlik yapıyor. Öğrencileri için çok iyi birer öğretmen olmanın yanında bölge insanını da aydınlatan Oruç çifti, kısa sürede köy halkının gönlünde taht kurdu. Dört yaşındaki çocuklarıyla yaşayan, öğrencileri ve köylülerle de mutlu bir hayat kuran Oruç çifti, köyden ayrılmayı düşünmüyor.

