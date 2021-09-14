Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde açılan sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, midye kabuklarından yaptıkları takı sandıklarını 150 ile 500 lira arasında satıyor.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nce ilçeye bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde eski bir köy evinde açılan sedef kakma kursu yoğun ilgi gördü. Kursa katılan kadınlar, meslek sahibi olmanın yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden temin edilen midye kabuklarıyla işledikleri takı sandıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 150 ile 500 lira arasında satılan sandıklar uzun ömürlü olmaları nedeniyle kadınlar tarafından tercih ediliyor.

'GELEMEYENLER İÇİN KÖYDE KURS AÇTIK'

Köyde yaşayıp ilçe merkezine gelemeyen kadınlar için kursu köye taşıdıklarını belirten Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete "'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesi kapsamında Aşağı Özlüce'de bir sedef kakma kursu açtık. Aşağı Özlüce ile kent merkezi arasında yaklaşık 22 kilometrelik bir mesafe var. Bu mesafe nedeniyle kurslarımıza katılamayan kızlarımız için bu kursu açtık. Kursa talep çok fazla. Hem genç kızlarımız hem anne ve ablalarımız, ev işlerini bitirdikten sonra kursa katılım gösteriyor. Bu kursu burada açarak hem ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin kente gelmeden kurs alma ve meslek sahibi edinmelerini hem de zamanlarını burada değerlendirmelerini sağladık" dedi.

Sedef Kakma Kursu öğretmeni Esra Adsan da "Tahtalar ham olarak bize geliyor ve bunları midye kabuklarıyla işleyerek takı sandıklarına dönüştürüyoruz. Bu tahtalar bizim yörede yetişen ceviz ağaçlarından ama gürgen de var. Bu nedenle çok uzun ömürlü oluyorlar. Şu an 12 kursiyerimiz var ama kursumuz yeni başladı. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.