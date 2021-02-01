  • BIST 1.492
  • Altın 430,328
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Köydeki hastalar, yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde farklı köylerdeki 3 hasta, kapalı köy yollarının Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Köydeki hastalar, yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Güllüce köyünde rahatsızlanan Y.D.’nin yakınları 112 acil sağlık ekiplerini arayarak acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken 112 acil sağlık ekipleri, Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele çalışmalarında Güllüce köyüne öncelik veren ekipler, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

İlçeye 39 kilometre uzaklıkta bulunan Güllüce köyünde, kronik hastalığı olduğu öğrenilen Y.D.’ye ilk yardımı olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Divriği ilçesine götürüldü. Bu esnada sağlık ekiplerine Divriği İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti.

Yine Divriği ilçesinde Dişbudak ve Akbaba köylerinde de rahatsızlanan 2 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köydeki hastalar, yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:53
  • Bursa'da 24 saat açık kalacak kütüphane, Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:51
  • Elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Atak Electric' tanıtıldı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:49
  • 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi01 Şubat 2021 Pazartesi 19:47
  • Kosova ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması bugün tescillendi01 Şubat 2021 Pazartesi 19:27
  • AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticilerin ifadeleri, siyasi nezaketsizlik01 Şubat 2021 Pazartesi 19:24
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteği tamdır01 Şubat 2021 Pazartesi 19:24
  • Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:21
  • Bahçeli: Kabe fotoğrafının yere serilmesinin faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı yoktur01 Şubat 2021 Pazartesi 16:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Manço'yu andı01 Şubat 2021 Pazartesi 16:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti