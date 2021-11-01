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Köylerde kilitli parke taşı seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin köylerindeki (dış mahalleler) cami ve mezarlıklarda, köy konaklarının avlularında, meydanlarda ve yollarda başlattığı kilitli parke taşı döşeme seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor.
Köylerde kilitli parke taşı seferberliği sürüyor

Çalışmalar doğrultusunda buralara döşenen parke taşlarından çeşitli motifler de oluşturuluyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki köylerde (dış mahallelerin) başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda köylerdeki cami ve mezarlıklar, köy konaklarının avluları, köy meydanları ve yollar kilitli parke taşıyla donatılıyor. Buralardaki kullanım ömrünü tamamlamış ya da yenileme ihtiyacı olan malzemeler kaldırılarak, yerlerine kilitli parke taşları döşeniyor. Belediye ekiplerinin çalışmalar kapsamındaki son durağı ise Kınık, Dağyaka ve Karalar köyleri oldu. Ekipler, buralarda ihtiyaç duyan alanları kilitli parke taşıyla yeniliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca, kilitli parke taşı döşenen alanlarda yine bu taşlardan kilim desenleri ve çeşitli figürlerden oluşan motifler işleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan motifler mahallelere ayrı bir güzellik katıyor. Belediye ekipleri, kilitli parke taşı seferberliği kapsamında, çalışmalarını ihtiyaç duyan diğer köylerde de sürdürecek.

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“Modern ve kullanışlı alanlara kavuşacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmalarla dış mahallelerin daha modern ve kullanışlı alan ve yollara kavuştuğunu belirten Oğuz, “Köylerimizin ve buralarda yaşayan hemşehrilerimizin her zaman emrindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana köylerimizde neye ihtiyaç varsa, ne eksikse hızlı bir şekilde tamamlıyor, yerine getiriyoruz. Böylece köylerimiz estetik ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın rahatı için ihtiyaç duyan tüm köylerimizde sürdürüyoruz” diye konuştu.

Mahalleliden teşekkür

Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Daha konforlu kullanım alanları ve yollara kavuştuklarını ifade eden mahalle sakinleri, buralara işlenen motiflerin de kendilerini ayrıca bir mutlu ettiğini kaydetti.

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